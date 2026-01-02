Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області стала частиною державної програми підтримки соціально вразливих громадян на період зимових холодів.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області передбачає одноразову виплату у розмірі 6 500 для окремих категорій населення в межах урядового пакета «Зимова підтримка», повідомляє Politeka.

В уряді зазначили, що рішення ухвалили з урахуванням минулорічного досвіду та зростання потреб людей, які особливо гостро відчувають фінансові труднощі в холодну пору року.

За інформацією Кабінету міністрів, розмір виплати залишився незмінним і становить 6,5 тис. грн на одну особу. Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області надається разово і має чітке цільове призначення.

Використати кошти дозволено виключно на придбання лікарських засобів та речей, необхідних для зимового періоду.

Як уточнюють у профільних відомствах, грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області доступна для оформлення ще з 20 листопада 2025 року.

Подати заявку можуть найбільш вразливі категорії громадян, серед яких діти, над якими встановлено опіку чи піклування, діти з інвалідністю, що проживають у дитячих будинках сімейного типу або прийомних родинах, діти з малозабезпечених домогосподарств.

Також до отримувачів відносяться внутрішньо переміщені особи з інвалідністю першої групи і літні люди, які проживають самі та не мають постійної сторонньої підтримки.

Для отримання коштів передбачено два способи подання заяви. Громадяни можуть звернутися особисто до будь якого відділення Пенсійного фонду України. Також доступна можливість подати заявку дистанційно через застосунок «Дія».

Джерело

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Одеській області: що буде коштувати на 30 відсотків більше.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога в Одеській області: як отримати понад 6 тисяч гривень.