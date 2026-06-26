Колишньому народному депутату та ексміністру охорони навколишнього природного середовища України повідомили про підозру у розкраданні державного гранту, виділеного на підтримку переробної промисловості. Схожу підозру за розкрадання держкоштів нещодавно отримали міський голова та службовиця на Дніпропетровщині. Слідчі встановили, що чоловік організував схему, завдяки якій з бюджету вивели понад 5,6 млн грн. Нині він очолює наглядову раду одного з київських університетів.



Про це пише сайт Інформатор.

Про це стало відомо від Офісу Генерального прокурора. Там не вказують імені ексміністра, одна, за даними ЗМІ, йдеться про Віктора Бойка. Також підозри отримали директор підприємства та бухгалтер. Справа стосується грантової програми на підтримку переробної промисловості, кошти якої так і не були використані за призначенням.





За даними слідства, на початку 2024 року ексміністр організував подачу до Міністерства економіки бізнес-плану щодо придбання лінії з виробництва комбікормів та створення нових робочих місць. Після погодження заявки підприємство отримало понад 5,6 млн грн бюджетних коштів. Ці гроші згодом перерахували на рахунок підконтрольного товариства - на підставі документів із неправдивими відомостями.

Обладнання, зазначене в бізнес-плані, фактично не купили, а нові робочі місця так і не з'явились. Упродовж 2024-2026 років фігуранти подавали до банківських та інших установ фіктивні документи про нібито виконання умов грантової програми - з даними про придбання техніки, запуск виробничої лінії та нових працівників. Під час перевірок як нове обладнання демонстрували техніку, що вже тривалий час перебувала в користуванні підприємства.





Ексміністр організував незаконну схему

Що інкримінували фігурантам справи

Ексміністру висунуто обвинувачення за трьома статтями: організація заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, службове підроблення та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Директор підприємства та бухгалтер підозрюються у пособництві у заволодінні коштами, а також у службовому підробленні та легалізації злочинних доходів.

Віктор Бойко - народний депутат IV скликання (2002-2006), обраний по одномандатному округу на Кіровоградщині. У березні 2010 року він очолив Міністерство охорони навколишнього природного середовища в уряді Миколи Азарова за квотою Блоку Литвина і пропрацював на цій посаді до липня того ж року. Наразі він є головою наглядової ради Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП).











Віктор Бойко отримав підозру

Як писав Інформатор, на Дніпропетровщині міському голові та керівниці служби у справах дітей оголосили підозру у зловживанні становищем. Вони привласнили майже 5 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі житла для дев'ятьох дітей-сиріт.

Також повідомлялося, що ексголова Мінкульту та чинний директор Дніпровського оперного театру Ростислав Карандєєв підтвердив отримання підозри від генпрокурора Руслана Кравченка. Справа стосується чоловіків, які виїхали за кордон під виглядом артистів на гастролі. Карандєєв вважає підозру безпідставною та стверджує, що його і міністерство ввели в оману.





