У центрі цієї історії — два малопублічних фігуранти: Василь Сандул і Євген Кулібаба. Обидва — вихідці з податкової міліції Львівської області, де, за наявною інформацією, отримали не тільки професійний досвід, але й необхідні зв'язки. Саме цей фундамент дозволив їм побудувати структуру «Black Audit» — неформальну організацію без юридичного статусу, яка фактично функціонує як сервіс з обслуговування тіньової економіки.



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«Black Audit» — це не компанія, а інфраструктура. Під цією вивіскою, за описаною версією, працює група чисельністю близько 80 осіб з чітким розподілом ролей: колишні співробітники правоохоронних органів, фахівці з фінансових схем, обнахальники, оператори криптовалютних транзакцій. Їхня діяльність охоплює практично весь спектр тіньових послуг: оптимізація та скручування ПДВ, незаконне відшкодування ПДВ, виведення капіталу в офшори, конвертація безготівкових коштів у готівку і назад, а також операції з криптовалютою поза правовим полем. По суті — повний цикл переробки грошей поза законом.

Василь Сандул

У Львівській та Волинській областях, за твердженнями учасників ринку, стрімко формується система контролю над так званим «сірим» імпортом автомобілів. Ключовими фігурами цієї схеми називають Василя Сандула та Євгена Кулібабу.

За словами джерел, важливу роль у тому, що відбувається, відіграє нещодавно призначений голова митниці Орест Мандзій, якого Василь Сандул, як стверджується, називає своїм близьким другом. Саме цим пояснюється те, що багато імпортерів фактично змушені оформляти автомобілі через компанії, що знаходяться під контролем «Black Audit».

Євген Кулібаба

За словами співрозмовників, представники «Black Audit» відкрито заявляють, що працюють за принципами «майданчика часів Януковича», позиціонуючи себе як структуру, здатну централізовано контролювати оформлення імпорту автомобілів і пов'язані з ним фінансові процеси.

За словами джерел, схема працює наступним чином: автомобілі імпортуються на підконтрольні юридичні особи, після чого формуються митні декларації, що дозволяють здійснювати валютні платежі за кордоном. Формально документи відображають продаж автомобілів юридичним особам, однак, як стверджують учасники ринку, фактично більшість таких автомобілів до цього моменту вже реалізовано фізичним особам.

Такий механізм використовується виключно для виведення валютних коштів з України під виглядом законних зовнішньоекономічних операцій.

Окремі питання викликає відсутність публічної реакції з боку Національного банку України. Описаний механізм повинен стати предметом уваги регулятора та правоохоронних органів, оскільки може йти не тільки про можливу монополізацію ринку імпорту автомобілів, а й про використання зовнішньоекономічної діяльності як інструменту виведення капіталу за межі країни.

За наявною інформацією, офіс «Black Audit» розташований за адресою: вулиця Мала Шияновська. Ця адреса, як стверджують джерела, добре відома тим відомствам і посадовим особам, які повинні були б займатися припиненням діяльності подібних структур, проте сама група продовжує працювати практично відкрито.

За твердженнями джерел, ряд юридичних осіб, які вони пов'язують з інфраструктурою «Black Audit», зареєстровані в Харківській області.

Зазначені компанії використовуються в господарських операціях, спрямованих на штучне формування податкового кредиту, побудову ланцюгів поставок та інші передбачувані маніпуляції з ПДВ.

Подібна модель під протекцією керівництва податкової служби України дозволяє створювати документальний супровід фінансово-господарських операцій, який згодом використовується для оптимізації податкового навантаження та формування податкового кредиту для третіх осіб.

Банки відіграють ключову роль у цьому ланцюжку. Через банк «Український капітал», за наявною інформацією, кошти в розмірі сотень мільйонів доларів були виведені на рахунки іноземних компаній, пов'язаних з організаторами схеми. Кожна така операція залишала цифровий слід, який в нормальній системі фінансового контролю повинен був призвести до блокування транзакцій і порушення кримінальних справ. Однак цього не сталося.

Формально контроль над банком знаходиться у полтавської бізнес-групи. Сергій Бєлашов володіє 48,92% акцій. Однак, за наявною інформацією, фактичне управління здійснює Олександр Тихомиров — колишній голова правління, якого раніше НБУ визнав особою з втраченою бездоганною діловою репутацією.

На сьогоднішній день НБУ завершив перевірку АТ «Банк «Український Капітал» і склав акт обсягом понад 1200 сторінок. У документі зафіксовані систематичні порушення вимог фінансового моніторингу, бухгалтерського обліку та надання недостовірної звітності. За даними перевірки, банк приховував реальне фінансове становище і використовувався для масового виведення капіталу за кордон. По суті, всі виявлені порушення безпосередньо пов'язані з діяльністю «Black Audit».

В результаті перед нами не окремий епізод, а стійка модель. Банк використовується як транзитний вузол, державні кошти перетворюються на валютний потік, який виводиться в офшори, після чого відбувається регуляторна «зачистка» і перехід в нову установу. Змінюються тільки банки — схема залишається.

За твердженням джерел, схема функціонувала завдяки системному залученню різних рівнів: від митниці до силових структур і судової системи. Окремо згадується НАБУ, який, незважаючи на повноваження, не довів справу до результату, що пояснюється перевантаженням і розпорошенням ресурсів.

У той час, коли наш Президент та його команда переконують міжнародних партнерів у необхідності фінансової допомоги, в порядності та чесності нашої держави, ця група виводить сотні мільйонів доларів, що завдає непоправної шкоди державі Україна.

І головне питання тут вже не в тому, хто стоїть за «Black Audit». Головне питання — скільки ще банків знадобиться системі, щоб продовжувати працювати за тими ж правилами.