Спійманий на хабарі екс-співробітник СБУ Олександр Карамушка зміг уникнути кримінальної відповідальності через лазівку в законодавстві повязану з військовою службою та замість захищати Батьківщину продовжує займатись “рішаловим” для бізнесу.

Прикриваючись старими зв’язками в СБУ та контррозвідці, Олександр Карамушка пропонує бізнесменам "вирішити будь-які питання" — з міграційкою, податками, перевірками чи правоохоронцями.

Карамушка бере з довірливих підприємців солідні суми, обіцяє "дах" і “вплив”, але зачасту пропадає із грошима без вирішення питання.

Нагадаємо, колишній начальник сектора контррозвідки Лівобережного міжрайонного відділу СБУ у Києві став одним із найяскравіших символів корупції та безкарності. У квітні 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України затримали його під час отримання хабара в розмірі 47,5 тисяч доларів США. За даними слідства, він вимагав і отримував ці кошти від іноземців — громадян Таджикистану, Узбекистану, Ірану, Індії, Росії та інших країн — за непритягнення їх до відповідальності за незаконне отримання посвідок на постійне або тимчасове проживання в Україні. Схема працювала через фіктивні шлюби з українками, підробку документів і «кришування» з боку посадовця контррозвідки. Сума становила близько 3 тисяч доларів з кожного. Карамушка був добре обізнаний з відповідними кримінальними провадженнями Нацполіції щодо підробки медичних довідок про вагітність і замість боротьби з незаконною міграцією побудував на цьому власний прибутковий бізнес.

ФОТО: Підозрюваний в коруції співробітник СБУ Олександр Карамушка під час обшуку НАБУ

Під час затримання 24 квітня 2018 року в його службовому автомобілі Skoda Octavia виявили не лише значну частину хабара (близько 36 тисяч доларів), а й набагато компрометуючіші речові докази. У барсетці лежали два прозорих полімерних пакети з порошкоподібною та грудкоподібною речовиною білого кольору. Судова експертиза Національного антикорупційного бюро підтвердила: це наркотичний засіб кокаїн загальною масою 4,5671 грама. Крім того, під час обшуків виявили 14 бойових патронів калібру 6,35 мм з маркуванням SNB 6,35 — боєприпаси до нарізної вогнепальної зброї, аркуші з інформацією з Єдиної клієнтської бази АТ КБ «ПриватБанк» щодо 21 особи (банківська таємниця, доступ до якої отримано незаконно), а також інші докази протиправної діяльності. Ці знахідки стали підставою для відкриття окремого кримінального провадження № 5201800000000980 від 09.10.2018 за ознаками ст. 231, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 309 ККУ. Вироку по цьому провадженню немає, активні слідчі дії після 2021 року практично не прослідковуються.

Основна кримінальна справа за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) також затягнулася на роки.

ФОТО: Олександр Карамушка виходить з СІЗО під заставу 1,2 мільйони гривень

Обвинувальний акт стосовно Карамушки та його спільниці Юлії Володимирівни Кондратьєвої (колишньої працівниці Державної міграційної служби) направили до суду ще в 2018–2019 роках. Однак у 2024 році Вищий антикорупційний суд зупинив провадження щодо Карамушки «до його звільнення з військової служби» і виділив матеріали в окреме провадження. Ця лазівка дозволяє йому уникати реального судового розгляду вже багато років, хоча він продовжує перебувати на військовій службі.

Незважаючи на тяжкі підозри в корупції, Карамушка продовжує вести активний спосіб життя. У 2025 році його притягали до адміністративної відповідальності за два епізоди. 15 серпня 2025 року о 20:50 в Києві по вул. Бродівській, 79 він керував транспортним засобом Volkswagen з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду відмовився. У судовому засіданні не з’явився, пославшись на військову службу, але надіслав висновок КНП «Київська міська клінічна лікарня №10» №004062, нібито підтверджуючий, що 15 серпня він «не перебував у стані сп’яніння». Суд закрив провадження за відсутністю складу правопорушення.

Другий епізод стався 12 вересня 2025 року о 21:55 на бульв. Лесі Українки, 7А. Водій Карамушка перебував з ознаками сп’яніння, не виконав законну вимогу поліцейського пред’явити документи для встановлення особи, чинив пасивний опір, зачинившись в автомобілі. Суд визнав його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 185 КУпАП, і призначив штраф у розмірі 136 гривень. Ці факти яскраво демонструють, як статус військовослужбовця стає надійним захистом від реальної відповідальності навіть у дрібних порушеннях.

Спосіб життя та майно Карамушки та його близьких родичів різко контрастують з образом державного службовця. Журналістські розслідування 2018–2019 років виявили елітну нерухомість: житловий будинок загальною площею близько 295,5 м² у селі Вишеньки Бориспільського району Київської області на земельній ділянці 0,18 га (кадастровий номер 3220881300:04:004:0639). Під час обрання запобіжного заходу прокурор оцінював цей маєток у 300 тисяч доларів. Карамушка стверджував у суді, що купив «пусту земельну ділянку з болотом» і побудував будинок спільно з родичами, але супутникові знімки Google Earth фіксують споруду на цій території ще з 2005–2009 років. Квартиру площею 141 м² на вул. Протасів Яр, 8 у Києві він переоформив на матір — Ларису Іллівну Карамушко, яка тривалий час працювала директором Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації.

ФОТО: Олександр Карамушка оформив квартиру в елітному будинку на матір - Ларису Іллівну Карамушко

Автомобілі родини також вражають: Toyota Land Cruiser 4.5 2011 року випуску, перебуває під податковою заставою на суму понад 6 тисяч гривень. У дружини Юлії Ігорівни Комарницької — Lexus LS 460 2007 р., Skoda Octavia A5 2012 р., Mercedes-Benz G 55 AMG 2011 р. На майно неодноразово накладали арешти в рамках кримінальної справи, подавалися численні клопотання про їх скасування. Виконавчі провадження, борги за спожитий газ, судові стягнення — усе це супроводжує сім’ю протягом років.

ФОТО: Автомобілі родини Олександра Карамушка

Родинні зв’язки лише розширюють картину. Дружина Юлія зареєстрована як фізична особа-підприємець з лютого 2026 року з КВЕДами на оренду майна, торгівлю, надання послуг. Вона є співвласницею ТОВ «НОТОНЛІВАЙН» (ЄДРПОУ 44275194), яке накопичило значні борги — судові накази про стягнення десятків і сотень тисяч гривень від постачальників (ТОВ «Санте-Алко», «Комерційна фірма Альянс Україна», «ТС Плюс» та інші). Інше товариство «ЛІГАЛ КОНСАЛТИНГ ГРУП», де вона була співвласником і директором, фінансово-господарської діяльності практично не здійснює. Батько Карамушки — Олександр Валентинович, пенсіонер МВС. Мати Лариса Іллівна має багатий досвід роботи в банківській сфері та міністерствах. Родичі дружини з Донецької області пов’язані з низкою компаній, багато з яких припинені через борги та податкові порушення.

Після гучного скандалу 2018 року Карамушка не відійшов від справ. Він продовжує використовувати репутацію колишнього високопосадовця контррозвідки СБУ для нових заробітків, активно пропонуючи бізнесменам «вирішення питань» через старі зв’язки в силових структурах. Бере від людей кошти за обіцянки допомоги, а потім просто перестає виходити на зв’язок, підтверджуючи, що є звичайним мошенником і аферистом. Журналістські матеріали Hromadske детально розкрили механізм його старої схеми: негласні слідчі дії, відео з обговоренням «котлет» (хабарів) та їх розподілу, кокаїн і патрони як додаткові «сувеніри» затримання.

Ця історія триває вже понад вісім років. Основна кримінальна справа фактично заморожена, друге провадження щодо наркотиків, боєприпасів і банківської таємниці також не має суттєвого руху. Адміністративні порушення 2025 року завершуються мінімальними штрафами. Елітне майно, автопарк і спосіб життя зберігаються.

Чому за всі ці тяжкі епізоди Олександр Карамушка досі не отримав реальний строк і хто саме допомагає йому «вирішувати питання» в судах. Поки система дозволяє таким фігурам уникати покарання, ризик для нових довірливих бізнесменів залишається високим. Перевірка контрагентів через відкриті реєстри, відмова від «рішальників» і оперативні сигнали до НАБУ, САП чи журналістів-розслідувачів — єдиний реальний спосіб захисту.