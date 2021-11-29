Известная певица Настя Каменских, которая известна далеко за пределами Украины под псевдонимом NK, зажгла с известным блогером и начинающим певцом.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских активно ведет все свои социальный сети, включая молодежную сеть Тик Ток. Чтобы поднять свою популярность она нередко записывает видео с известными блогерами-миллионниками. В этот раз певица записала дуэт с известным тиктокером, судьей шоу «Співають всі» Олегом Машуковским.

Настя была одета в чересчур пикантный наряд, который едва прикрывал самое сокровенное. Артистка засветила стройные ножки, а также впечатлила глубиной декольте. Изменилась и прическа Каменских – в ее черных волосах виднелись белые пряди.

Настя зажигала с Машуковским под его новый трек, посвященный его персоне.

«Я офигенный… продолжи фразу, которая со мной ассоциируется!», - подписал видео блогер.

Отметим, что Настя Каменских просто обожает экспериментировать со стилем. Во время участия в шоу «Маска» она как и Оля Полякова постоянно удивляла зрителей яркими образами.

Напомним, что Каменских в пикантном наряде порадовала мужа: "Главная поддержка".

А еще Politeka писала, что Каменских стала похожей на султаншу после очередной смены образа: "Совсем другая Настюха".

Также Politeka сообщала, что Каменских в леопардовом купальнике впечатлила формами на пляже.