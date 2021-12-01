Известная украинская певица Оля Полякова восхитила непривычной манерой исполнения – видео выступления авртистка показала на своей странице в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Олю Полякову засыпали комплиментами. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз).

«Венчальная! Живой струнный квартет, бенд и Дмитрий Саратский за роялем! На благотворительном вечере фонда Таблеточки! Как Вам такое исполнение?» - написала певица.

Реакция сети на видео Оли Поляковой была бурной.

«Оля, это потрясающе», - отреагировала украинская гимнастка Лилия Подкопаева.

Фолловеры Оли Поляковой отметили, что в ее репертуаре не хватает подобных песен.

«Хочется, чтобы в вашем репертуаре появилась песня лирическая. Ваш голос очень сильный ,а какая вы красивая в таких образах», «Оля! Вы удивительная», «Оля, до мурашек просто! Ну как же не хватает в Вашем репертуаре таких красивых песен», «Бомба. Шикарно. Это тем "Полякова петь не умеет"», - писали в комментариях.

Напомним, звезда "Лиги смеха" наглядно показал, что у него с Поляковой после поцелуя в губы.

Как сообщала Politeka, Полякова оконфузилась странными телодвижениями перед Винником.

Также Politeka писала, что Потапу неожиданно пожаловались на Вакарчука и Олю Полякову.