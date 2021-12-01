Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво заикнулся о президентстве и получил бурную реакцию от украинцев в соцсети.

Как сообщает Politeka.net, популярный шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram опубликовал новый пост, в котором заикнулся о президентстве и рассказала о здоровом питании. Кроме того, повар поделился с украинцами полезными советами, как сделать новогодний стол более полезным.

Так, по словам Эктора, если бы он был президентом Украины, то боролся бы с нездоровым питанием людей. "Если бы я был президентом, я бы боролся с нездоровым питанием, боролся за ваше здоровье и желание заниматься спортом. Это тоже неотъемлемый часть нас, и он создаёт качество жизни", - написал Хименес-Браво.

Тем временем публикацию Эктора начали бурно обсуждать в комментариях, многих задели слова шоумена о президентстве: "Повара ещё не хватало", "Ясно, что Эктор шутит, только шутка грустная и болезненная", "Не смешите людей", "Каждый должен заниматься своим делом! Не надо идти Вам в президенты. Это не супы варить", "Одного шоумена недостаточно? Пусть каждый делает то, что умеет лучше всего", "Твоё дело у плиты стоять, какой президент".

Напомним, Эктор Хименес-Браво усовершенствовал рецепт украинских сырников, стали еще вкуснее: "Мама оценила".

Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво дал несколько советов перед новым годом и удивил заявлением: "Если бы я был президентом...".

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