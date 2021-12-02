Ресторатор и судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как тренируется, записав видео для социальной сети ТикТок.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является популярным отечественным ресторатором и телеведущим. Также звезда строит бизнес в Канаде. Эктор активно ведет блоги в социальных сетях, где за ним следят множество фанатов. В этот раз в ТикТок Хименес-Браво поделился видео, где занимался спортом.

На кадрах Эктор был в футболке и шортах. Звезда стал в стойку, чтобы отжиматься. Под музыку он постепенно опускался, но не поднимался обратно.

Фанаты поставили под роликом более тысячи лайков и написали комментарии:

"Эктор, ты лучший", "Супер", "Забавное видео", "Легенда, спасибо за детство", "Я всегда любила смотреть "Мастер Шеф", ты классный", "Моя мама не поверила, что вы в тикток снимаетесь".

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