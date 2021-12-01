Певица из Украины Александра Зарицкая, которая является солисткой группы KAZKA, а недавно участвовала в проекте под названием "Танці з зірками", показала, как проводит утреннее кардио.
Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая является успешной артисткой и фронвуменом группы KAZKA. В последнем сезоне "Танців з зірками" певица вошла в топ 5 пар, а после проекта намекнула, что между ней и партнером по "танцях" Юрием Мешковым что-то есть. Пара даже совместно снялась в последнем клипе группы. Не забывает Александра и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом сторис Зарицкая показала, как бегает с утра уу дороги. Звезда была в очках и снимала сама себя.
"Доброе утро", - написала Александра на сторис.
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На втором сторис звезда показала воду, которая бьется об скалы. А на еще одном видео Зарицкая уже стояла на пляже и наблюдала за водой.
"Вы только посмотрите", - написала звезда.
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