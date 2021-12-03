Популярный украинский певец Макс Барских поделился фотографиями с концерта, который состоялся в рамках американского тура исполнителя.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram популярный украинский певец Макс Барских показал поклонникам красивые фотографии со своего выступления во время американского тура и пригласил поклонников на концерт в Майами.

"Сегодня Майами – экватор нашего американского тура. Каждый город по своему особенный и уникальный. Встречаемся в Sport of Kings в 9 pm!",- написал Барских.

Как видим, на сцену певец вышел в кожаных черных брюках и блестящем серебристом пиджаке, который открыл красивый пресс Барских.

В комментариях поклонники пожелали исполнителю хорошего концерта: "Хорошего концерта, пусть публика запомнит тебя на долго, Затанцуем жизнь 🔥💥💃🕺💞 ", "Удачи Макс, да горячей публики на концерте! 🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️", " Удачного выступления!❤️❤️❤️Ждем шикарное маямське видео! 🔥🔥🔥 ", " 😍 Успешного выступления, Макс! Заряжайся энергией любви от своих поклонников! Даря им незабываемые эмоции! 🤩", "Вдохновение тебе и легкого.... душевного концерта 🔥🔥🔥❤️ ", "Шикарный паренек!!!👍🔥🔥🔥".

Ранее Politeka писала, что Макс Барских с "шестом" в руках поразил фанатов нереальной пластичностью: "Сердцу горячо".

Напомним, что подруга Макса Барских Романова поразила дерзким образом в корсете: "Подумала, что это Холли Бэри".

A еще Politeka сообщала, что Макс Барских забрался на стол и поразил движениями, появилось видео: "Трудяга".