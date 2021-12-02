Скандальный отец герцогини Сассекской Меган Маркл высказал свое отношение к «расистскому» высказыванию в отношении его внуков, которое приписывают принцу Чарльзу.

Как пишет Daily Express, Томас Маркл решил прокомментировать скандальную тему.

Ранее в интервью Опре Уинфри Меган призналась, что столкнулась с расизмом в британской королевской семье. Позже Кристофер Андерсен в своей книге о монаршем семействе со ссылкой на «надежный источник» заявил, что Меган говорила об отце принца Гарри, принце Чарльзе, который якобы задавался вопросом о том, какого цвета будет кожа у детей герцога и герцогини Сассекских.

Томас Маркл считает, что даже если это высказывание было правдой, его нельзя считать проявлением расизма. По мнению отца Меган Маркл, это не более чем любопытство.

« Эта новая книга, в которой делается вывод о том, что Чарльз был расистом, — чепуха. Принц задал невинный вопрос, когда поинтересовался, какой цвет кожи будет у малыша. Это простое любопытство, которое испытывает большинство людей, и которое нельзя удовлетворить до рождения ребенка», - утверждает Томас.

Стоит отметить, что сам отец Меган светлокожий, а вот ее мать – афроамериканка. Томас утверждает, что перед рождением дочери многие его знакомые также интересовались ее будущим цветом кожи.

Сейчас Меган Маркл отказывается общаться со своим отцом, а тот не упускает возможности привлечь внимание постоянными разговорами о дочери в СМИ.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри удивили планами на первый праздник дочери.

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