Скандальный отец герцогини Сассекской Меган Маркл высказал свое отношение к «расистскому» высказыванию в отношении его внуков, которое приписывают принцу Чарльзу.
Как пишет Daily Express, Томас Маркл решил прокомментировать скандальную тему.
Ранее в интервью Опре Уинфри Меган призналась, что столкнулась с расизмом в британской королевской семье. Позже Кристофер Андерсен в своей книге о монаршем семействе со ссылкой на «надежный источник» заявил, что Меган говорила об отце принца Гарри, принце Чарльзе, который якобы задавался вопросом о том, какого цвета будет кожа у детей герцога и герцогини Сассекских.
Томас Маркл считает, что даже если это высказывание было правдой, его нельзя считать проявлением расизма. По мнению отца Меган Маркл, это не более чем любопытство.
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« Эта новая книга, в которой делается вывод о том, что Чарльз был расистом, — чепуха. Принц задал невинный вопрос, когда поинтересовался, какой цвет кожи будет у малыша. Это простое любопытство, которое испытывает большинство людей, и которое нельзя удовлетворить до рождения ребенка», - утверждает Томас.
Стоит отметить, что сам отец Меган светлокожий, а вот ее мать – афроамериканка. Томас утверждает, что перед рождением дочери многие его знакомые также интересовались ее будущим цветом кожи.
Сейчас Меган Маркл отказывается общаться со своим отцом, а тот не упускает возможности привлечь внимание постоянными разговорами о дочери в СМИ.
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри удивили планами на первый праздник дочери.
Как сообщала Politeka, в сети показали, как изменился принц Гарри после знакомства с Меган Маркл.
Также Politeka писала, что жена принца Гарри Меган Маркл в брендовой блузе произвела фурор на съемках телешоу.