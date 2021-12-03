Забавная ситуация произошла в семье Владимира Остапчука, ведущего шоу "Маска" и "Співають всі". Шоумен решил прикольнуться над женой Кристиной Горняк.

37-летний Остапчук опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показал свою супругу в спальне, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Кристина была в бежевом вязаном платье и, видимо, складывала вещи в шкаф, когда благоверный внезапно у нее спросил: "Выпила, да?".

"Та ну что, не так уж я и выпила!", - ответила ему, смеясь, супруга.

Остапчук предложил ей выговорить сложное слово "синхрофазотрон", и Кристина с треском провалила это испытание.

"Зай, ты издеваешься!", - не выдержала девушка.

"Пьяная жена – радость в доме 😂", - подытожил Остапчук.

Пользователей рассмешила ситуация, о чем они поспешили рассказать в комментариях:

"Сенсация🔥"Подбухиваю" перешло на жену😂"

"Вечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь. Как течет вода. И как Крис пытается выговаривать сложные или иностранные слова😂. Это просто шедевр😂❤️"

"Этот синхрофазотрон даже на трезвую голову не выговорить...😂 ....я его даже написала с трудом)))"

"Завтра все новости страны, Остапчука жена напилась 😆"

"Я от усталости не могу выговорить 😂 не то что от бокала😄😄"

Добавим, Владимир Остапчук женился на Кристине Горняк в 2020-м году. Этому событию предшествовал его тяжелый развод с первой супругой Еленой Войченко, от которой у него двое детей.

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