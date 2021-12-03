Вот это фото

Известный украинский певец, лидер популярной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк показал поклонникам фотографию диска, на обложке которого были члены группы.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram популярный украинский певец, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк сделал перепост фотографии диска, на котором записан альбом "Меломанія". На обложке были изображены члены "Бумбокса" и сам Хлывнюк, у которого тогда еще были пышные волосы.

"Кто помнит что это?",- написано на фото.

Заметим, что сейчас певец лысый и он часто шутит на эту тему. В своем Instagram Хлывнюк показал фотографию из бассейна.

"Когда ты лысый, шапочки не надо)))))", - пошутил музыкант.

Напомним, что в этом году Андрей Хлывнюк развелся с женой после 11 лет брака.

Ранее Politeka писала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк раскрыл секрет клипа, в котором снялась его бывшая: "Решила отказаться от..."

Напомним, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк показал подросшего сына, редкое фото: "Краше бати".

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