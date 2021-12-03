Главный судья кулинарного шоу "МастерШеф" и известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво сделал признание о своих страхах и рассказал, на что никогда не решится.

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и ресторатором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "МастерШеф". Уже 11 сезонов он является неизменным главным судьей проекта.

Так, на этот раз шеф-повар опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Эктор Хименес-Браво активно общается со своими поклонниками в социальных сетях. Он предложил поиграть в игру "было/не было". Пользователи сети пишут ему ситуацию, а он комментирует её. У Эктора Хименеса-Браво спросили, прыгал ли он с парашютом.

"Нет, этого я никогда не делал. И если честно, я очень-очень боюсь. Я никогда не прыгал с парашютом, и никогда не буду делать банджи-джампинг. Я очень боюсь, извините...", — признался Эктор Хименес-Браво.

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