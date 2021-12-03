Алексей Потапенко (Потап), муж Насти Каменских, показал, в каком виде застал свою супругу, поделившись фото в социальной сети Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских и Потап долгое время пели в дуэте, а потом решили жениться и начали сольные карьеры. Сейчас Потапенко выступает под псевдонимом ПТП, а Каменских стала NK. Потапенко у себя на страничке показать, в каком виде обнаружил Настю Каменских и еще одну "девочку".

На фото Настя была в спортивном мини, а рядом сидела собака Мини. Каменских лежала на коврике для занятий фитнесом.

"Спускаюсь вниз,а там меня ждут такие девчонки))", - написал Алексей Потапенко под фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Замечательная семья!", "Ага, классный песик", "Красотки", "Мило".

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