"Ну прям как я на фотках в компании"

Рэпер и продюсер Потап, муж певицы Насти Каменских, засветился на мероприятии с ведущей Катей Осадчей, исполнительницей Тиной Кароль (Татьяной Либерман) и другими звездами украинского шоубиза.

Так, 40-летний Потап с женой посетил VIP-тусовку по случаю презентации нового автомобиля, на которой присутствовало много знаменитостей. Соответствующее фото опубликовано в Инстаграм-аккаунте рэпера, передает Politeka.net.

Потап стоял с краю, нечаянно "моргнув" на фото. Эту забавную деталь сразу же заметили его подписчики. Также в глаза бросается то, что все звезды на снимке улыбались, кроме Кароль.

Публика активно комментирует увиденное:

"Какие красивые люди в гостях ❤️"; "Все довольные и счастливые, кроме Тани Либерман😂 - Не хочет танюха зубки показывать"; "Потап, вы знаете Тину?😱 - судя по тому, что они на разных концах, то ещё знакомятся 😂"; "Ой, наконец-то познакомился с Тиной!!!"; "оу, воу, воу. Какая красивая банда 😎"; "Очень красивые. Только у Потапа на этой фотке глаза закрыты😅"; "А почему Юра стоит с Тиной, а не с Катей?"; "Потап решил вздремнуть?"; "Ну прям как я на фотках в компании. Фото получается крутое, но моргну только я"; "Ого, 😳 какое количество celebrity на один квадратный метр❤️".

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