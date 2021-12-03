Известная украинская певица Тина Кароль неожиданно засветилась на одном мероприятии с Потапом (Алексеем Потапенко) после конфликта.

Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) является известным украинским артистом. Также он владеет продюсерским центром и является наставником популярных украинских артистов. Потап прославился своим участием в коллективе "Потап и Настя".

Так, на этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На одном мероприятии засветились популярные украинские звезды. На кадре - Потап, Катя Осадчая, Настя Каменских, Дзидзьо, Андре Тан, Тина Кароль и Юрий Горбунов.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Как вам знакомство с Тиной Кароль?", "Ого, Потап знает Тину Кароль", "Ой, наконец-то познакомился с Тиной!", "Амнезия прошла. В тихом омуте черти водятся".

Напомним, что Тина Кароль стала хедлайнером на фестивале Atlas Weekend, который проходил летом этого года. Muzvar поинтересовался, почему не группа "MOZGI" стала самым "гвоздем программы", в отличие от Кароль.

На что Потап ответил: "Мы не знаем, кто это", а другие участники группы подхватили шутку, начав рифмовать имя Тины Кароль с "карантином" и "Буратино".

Сама певица негативно отнеслась к такой шутке и прокомментировала этот момент у себя в Сториз.

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