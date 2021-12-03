Известный украинский телеведущий Григорий Решетник, не дожидаясь финала второго сезона проекта "Холостячка", показал Злату Огневич в белом костюме.

Как передает Politeka.net, Григорий Решетник является звездой телеканала "СТБ". За его спиной работа во множестве проектов, однако больше всего он запомнился по работе в шоу "Холостяк" и "Холостячка".

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Григорий Решетник находится в городе Тунис, где прошел финал проекта "Холостячка". Он держит за руку главную героиню второго сезона - Злату Огневич. Она предстала в шикарном белом костюме.

"Сегодня Финал романтической истории страны "Холостячка" 💍 Это событие невозможно упустить! Ждем Вас в 19:00 на Стб", — поделился Григорий Решетник.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Волшебные", "Наконец-то", "Очень красивые, жду", "Ждём, по-настоящему красивого финала", "Красивые", "Отдадим Злату замуж", "Ожидаю очень хорошего, романтического финала. Злата уже прямо как невеста в этом белом костюме".

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