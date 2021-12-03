Известная блогерша и молодая мама Даша Квиткова выложила в сети необычное фото и обратилась к поклонникам после просмотра сериала.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова поделилась в сети необычным фото и своими размышлениями.

На новой фотографии Даша запечатлена в интересной локации на улице, похоже, что она присела на детскую карусель. Перед камерой красотка появилась в стильном темном платье закрытого фасона, ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице аккуратный макияж, она как будто задремала.

В подписи к публикации Квиткова поделилась своими размышлениями после просмотра сериала: "Иногда нам всем нужно остановиться. Остановиться и посмотреть на себя. Очень часто мы забываем о своих ошибках, тыкая людям на их ложные шаги. Вчера досмотрели сериал "Зов ада", может показаться, что сериал о фантастических монстрах. Но он о реальных. Идея сериала живая. Начинаешь анализировать, а грешишь ли ты сам? А пришли бы монстры за тобой?".

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