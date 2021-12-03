Известная украинская певица, героиня второго сезона реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич, показала поклонникам, как на самом деле выглядят ее волосы.

Как пишет Politeka.net, 35-летняя украинская певица и героиня второго сезона реалити-шоу на "СТБ" "Холостячка" Злата Огневич (настоящее имя Инна Бордюг) часто публикует фотографии в своем Instagram и рассказывает о себе.

На этот раз Злата опубликовала серию фото, где она позирует в джинсах, белом топе и красном пиджаке. Волосы певицы были вьющиеся, что очень необычно для Огневич. В заметке исполнительница призналась, что именно таков их естественный вид.

"Знакомьтесь 😁👧🏻

Это мои натуральные волосы, когда я:

-даю им отдых от стайлинга;

-делаю перерыв от "ботокс-терапии для волос";

-сушу естественным путём

И чтобы придать фактуру- наношу солевой спрей. На отдыхе в роли солевого спрея- любимый океан 🌊

Прямые или кудряшки? Вот в чём вопрос 😂", - написала Злата.

Поклонники написали свое мнение на этот счет: "Кудри длинные - моя ❤️❤️❤️", "Очень красиво❤️ Кудряшки - это всегда так игриво 🥰 ", "Очень классные кудри. Вам очень идут 👌", "Красивая ❤️❤️ ", "Очень идет 😍😍", "Кудри очень вам подходят 🔥 ", "Красавица 😍 я в шоке, что ты кудрявая от природы, всегда любовалась идеально прямыми и гладкими волосами 😍 ","Кудряшки 😍 ".

Ранее Politeka писала, что украинцы ополчились против возвращения "холостячки" Огневич на "Маску": "Только не это".

Напомним, что Злата Огневич неожиданно обратилась к Тарапате, которого выгнала из "Холостячки": "Ты все знаешь...".

A еще Politeka сообщала, что Злата Огневич призналась, чем "грешит" по ночам: "Не думайте, что я такая идеальная".