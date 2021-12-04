Хореограф и танцор Евгений Кот, который после победы на "Танцях з зірками" стал судьей "Україна має талант", показал себя и рассказал, куда вылетел с женой.
Как пишет Politeka.net, Евгений Кот несколько раз участвовал в "Танцях з зірками". Хореографу давали в партнеры певиц Надю Дорофееву, Мишель Андраде и актрису Ксению Мишину. Победить удалось только с последней и вместе с ней Евгений стали судьями проекта "Україна має талант", который вернулся на экраны украинцев. Третьим судьей стал телеведущий Сергей Притула. Евгений кроме учавствий в проектах на ТВ ведет и Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
На новых сторис Евгений показал, как собрался улететь из Киева вместе с женой.
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"Мы уже в аэропорту. Летим в Днепр. Лечу спину у физиотерапевта в Днепре. В Киеве пока не нашел. Покушал, пью кофе, жду рейс. Пожелайте нам хорошего полета", - написал хореограф.
"Ну мы полетели. Встретимся через часик. Любите сидеть у окна во время полета?", - спросил Евгений на следующих сторис.
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