"То, что сейчас мы..."

Известный телеведущий Григорий Решетник, который ведет шоу "Холостячка" и "Україна має талант", с флагом в руках сделал признание.

Как передает Politeka.net, Григорий Решетник является звездой телеканала "СТБ". За его спиной работа во множестве проектов, однако больше всего он запомнился по работе в шоу "Холостяк" и "Холостячка". Также недавно стало известно, что он стал ведущим нового сезона "Україна має талант".

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Григорий Решетник взял украинский флаг, где изображено название проекта "Україна має талант", и устроил "забег" с ним на съемочной площадке.

"Каждый эфир убеждаюсь, что мы самая талантливая нация мира", — признался Григорий Решетник.

Поклонники оставили множество комментариев под видео: "100% 🔥👏 то, что сейчас видим в эфире – это невероятно", "Вот это уровень", "Гриша - ты самый лучший ведущий", "Очень интересная подборка героев шоу. Есть конечно и банальное, но и есть которым реально удивляешься".

Ранее сообщалось, Решетник признался, чем занимается между эфирами "Холостячка" и "Україна має талант": "Теперь вы знаете"

Также, жена Решетника растаяла в окружении кавалеров Огневич и Мишиной: "Почувствовала себя Холостячкой"

Politeka рассказывала, Решетник, не дожидаясь финала "Холостячки", показал Злату Огневич в белом: "Уже прямо как невеста"