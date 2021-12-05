Популярная певица Тина Кароль, которая является Народной артисткой Украины, устроила фотосессию в необычном наряде.

Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Она начала свою карьеру еще с подросткового возраста, когда побеждала во многих вокальных конкурсах. Также недавно она стала Народной артисткой Украины. Стоит отметить, что пару дней назад Тина Кароль выпустила новый музыкальный альбом "Другой рай".

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Тина Кароль позирует на камеру в необычном наряде. На ней короткий топ бежевого цвета, который подчеркивает идеальную фигуру певицы и широкие джинсы голубого цвета. Свой образ Тина Кароль дополнила меховыми кроссовками коричневого цвета.

Реакций и комментариев нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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