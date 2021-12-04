19-річний переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин взяв у дружини свою 23-річну вагітну кохану Іванку.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець, переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин одружився зі своєю коханою Іванкою. Як відомо, дівчина вагітна і ось-ось народить доньку.

Роман зробив пропозицію руки і серця Іванці ще в травні, тоді вони повідомили, що поки не планую весілля. Вже в кінці серпня закохані показали в соцмережах, що дівчина вагітна, а пізніше повідомили, що чекають дівчинку. Тепер же, за кілька тижнів до пологів пара офіційно одружилася.

В Instagram-сторіс Іванку засипали питаннями про весілля та пологи. Так серед іншого вона розповіла шанувальникам, що взяла прізвище чоловіка, і вже через десять днів отримає документи, на прізвище Сасанчин.

Також новоспечена дружина Романа повідомила, що до пологів їй залишилося три-чотири тижні. Раніше дівчина розповідала, що лікарі їй поставили дату пологів на 29 грудня.

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