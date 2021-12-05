Жена популярного комика и актера из шоу "Вечерний квартал" Юрия Ткача - Виктория показала, с кем просыпается по утрам.

Как передает Politeka.net, Юрий Ткач является известным украинским комиком и шоуменом. Сейчас артист является актером известного шоу "Вечерний квартал". У комика есть жена Виктория и дочь Лиза.

Так, на этот раз жена Ткача опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Виктория Ткач показала кадры из своей постели. Как видно, она просыпается на одной кровати со своей любимицей - Буськой.

"Доброе утро", — пожелала Виктория Ткач.

Также, жена Ткача показала свою любимицу - Буську с необычного ракурса.

"А вы уже видели рецепт печенек от Лизи?", — спросила жена Ткача и показала свою любимицу.

Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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