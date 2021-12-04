Вот это да!

Жена Юрия Ткача из "Квартал 95" поразила украинцев видео с дочкой Лизой, которая сама приготовила праздничное печенье.

Как сообщает Politeka.net, известный актер, юморист и звезда студии "Квартал 95" Юрий Ткач вместе с женой Викторией растит дочь-первоклассницу Лизу. Родители часто показывают малышку в своих соцсетях и в этот жена актера буквально поразила удивительным кулинарным талантом дочери.

Виктория Ткач выложила в своем Instagram веселое видео, на котором показала, как дочка сама готовит красивое и вкусное новогоднее печенье. В ролике артистичная Лиза сама замешивает тесто, выпекает и украшает печеньки. При этом веселая девочка еще и все комментирует на камеру маме, которая снимает процесс.

В подпсии к публикации Виктория написала: "Ловите наши эксперименты. Нам было весело и вкусно. Готовимся к Новому Году. Рецептик нужен?". Пользователи тут же принялись комментировать новое видео с кулинарным талантом маленькой Лизы, засыпая малышку комплиментами.

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