Известный телеведущий Григорий Решетник, который ведет проекты "Холостячка" и "Україна має талант", дал совет украинцам, как построить отношения.

Как передает Politeka.net, Григорий Решетник является известным телеведущим на телеканале СТБ. Он прославился благодаря своей работе во многих проектах, но среди них самыми популярными являются: "Холостяк", "Холостячка" и "Україна має талант".

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новое фото. На кадре Григорий Решетник позирует на камеру в белых штанах и рубашке оранжевого цвета. Под фото он решил поделиться советом, как построить отношения. Как известно, Григорий Решетник уже более 10 лет в браке с Кристиной Решетник, и они являются примером отношений в шоу-бизнесе.

"Сейчас модно писать об отношениях, какими они должны быть, как найти свое счастье и построить крепкую семью?

Хочу сегодня поделиться своими мыслями. Во-первых, надо от теории переходить к практике! Да, все мы знаем, как надо, но почему-то всегда избегаем ответственности за свою жизнь и поступки. Откладываем возможность быть счастливыми на завтра – из-за страхов, собственных убеждений и реакции окружающих. Нам легче давать советы и сложно исправлять свои ошибки.

Хочу заметить, что в жизни и особенно в любви – мы всегда действуем на максимуме своих возможностей. Если рядом этот человек, значит вы достойны именно этого человека. И остается два варианта – либо совершенствовать свои отношения, ежедневно работая над собой и давая шанс стать лучшим партнером, либо… расходиться, если бы это не звучало страшно. Спокойно, сдержанно и по-взрослому ставить точку в отношениях и продолжать свой путь в поисках своего личного счастья. Поэтому любите себя по-настоящему, вы ведь уникальны.

Дайте себе шанс наконец-то влюбиться. Отдавайтесь по полной, когда чувства взаимны. Но вовремя останавливайтесь и умейте сказать, стоп, я так больше не хочу и не буду, когда вас обесценивают и оскорбляют, когда не ценят и унижают. Ибо каждый человек, слышите каждый, в этом мире достоин быть счастливым. И у каждой в этом мире есть своя половинка, как бы патетически это ни звучало. Поэтому дайте себе еще один шанс влюбиться, быть счастливыми и любимыми, и вы обязательно встретите свою судьбу и вместе напишете собственную, непревзойденную историю любви!

Ваш Гриша", — дал совет Григорий Решетник.

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