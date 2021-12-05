Известный журналист Дмитрий Комаров, который ведет программу "Мир Наизнанку", отправился в Карпаты, чтобы сделать сюжет про мольфаров.

Как передает Politeka.net, Дмитрий Комаров является известным телеведущим и журналистом. Он прославился благодаря своему участию в программе "Мир наизнанку", где показывает украинцам разные страны и их особенности.

Так, на этот раз Дмитрий Комаров опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. Он показал кадры, сделанные в Карпатах, где он снимал сюжет про мольфаров.

"Магия Карпат. Продолжение. Сегодня мы найдем людей, которые называют себя мольфарами. Проверим их способности. Попробуем заглянуть в будущее. И настоящий эксклюзив - впервые интервью даст Иван Нечай (на фото со мной) - родной внук легендарного мольфара Михаила Нечая - человека, которого называли последним мольфаром из Карпат. Его сверхъестественные способности признавались официально. Например, в 1989 году Михаила Нечая пригласили на фестиваль "Червона рута" в Черновцах. Был плохой прогноз погоды, поэтому "для обеспечения хороших погодных условий" (так было написано в документе) организаторы пригласили мольфара Михаила Нечая. Народная молва про мага из Карпат так быстро расходилась, что летом к нему были очереди, в которых люди ждали по несколько дней, ставили палатки. Даже действующий президент Ющенко ездил к Михаилу Нечаю за советом.

Мне тоже повезло познакомиться с человеком-легендой. К Михаилу Нечаю я попал в 2005 году. Тогда вместе со съемочной группой журналиста Андрея Цаплиенко я был участником проекта «Говерла-Монблан». Мне было 22 года, и, признаюсь честно, в сверхъестественное я особенно не верил. Но визит к легендарному магу заставил меня серьезно задуматься, потому что я действительно почувствовал в гостях у Михаила Нечая особенную энергетику. И не только я. Другие члены нашей группы тоже ощутили магию.

Я не успел вернуться к нему и сделать развернутое интервью. В 2011 году один из пациентов в порядке общей очереди зашел к Михаилу на приём и убил его ножом. Он готовился к убийству – выкопал в лесу укрытие, приготовил запасную сим-карту, спланировал каждый шаг. Но он, видимо, не знал, что в Карпатах невозможно что-то скрыть. Что все друг друга знают и всё видят. Не знал, что собаки спецподразделений быстро возьмут след, а местные помогут правоохранителям. Убийцу поймали очень быстро. Тогда об этом говорили все. Но семья не давала интервью. Для нас родной внук Иван Нечай сделал исключение, вспомнил о жизни легендарного деда, вспомнил его последние дни и даже день убийства. И то, во что сложно поверить – рассказал о том, как мольфар предвидел точный день своей смерти.

Не пропустите этот выпуск. Особенная серия. Сегодня в 17-20 на 1+1", — рассказал Дмитрий Комаров.

Ранее сообщалось, Комаров из "Мир наизнанку" подверг свою жизнь новой опасности: "Я не успел уйти, друзья!"

Также, Комаров из "Мир наизнанку" удивил новыми подробностями о путешествии в Эквадор: "Одичавший..."

Politeka рассказывала, Комаров из "Мир наизнанку" похвастался будущим домом в Карпатах и не только: "Самая красивая Мисс досталась Димочке"