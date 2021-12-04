Співачка Злата Огневич, яка була другою "Холостячкою" розповіла про хейт після фіналу проекту, де обрала підприємця Андрія Задворного.

Як пише Politeka.net, фінал " Холостячки "відбувся і Злата Огневич сказала "так" Андрію Задворному. Після цього співачка вирішила в Instagram написати новий пост, розповівши про хейтерів.

"ХЕЙТ

Унікальний проект #Холостячка, який, окрім романтичної історії, людських стосунків, ще й оголює найпотаємніші двері в душі суспільства.

У свою чергу, я не буду переходити на образи в Вашу сторону, так як це зовсім нічого не дасть.

Моє улюблене питання: "Щоб що?»

Ось ці всі коментарі (від абсолютно незнайомих людей) мене глибоко дивують. Наприклад, у мене немає звички писати гидоти незнайомим людям - для чого? Я люблю свою енергію направляти в іншу сторону )) а вас Дякую, що знайшли для мене час, завелися, як потрібно і випустили ракету в коментарях)) тільки от, у справжніх ракет, тих, що вгору і до світла-інше паливо

Все, що ви бачите в мені-це не моє, це ваше. Моє - це те, що я бачу в вас", - написала Огневич.

Злата додала фото, на якому лежала на дивані, надівши блискучу сукню.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ви дуже класна", "фото суперське", "Злата щастя вам, живіть довго і щасливо"," Так, вибір несподіваний, але це ваші почуття", " Златочка, ви найкраща ! І не слухайте нікого. Ви прекрасні!", "Чому немає свіжих спільних фото? Проект же закінчився, вже можна..."

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич провальним фіналом спровокувала серйозні суперечки

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