Всього дванадцять тижнів було в запасі у співачки Злати Огневич, щоб розібратися в почуттях і знайти можливу любов, фінал проекту "Холостячки" вийшов доволньо несподіваним і багатьох навіть шокував.

Вчора ввечері відбувся довгоочікуваний фінал шоу» Холостячка", проте вибір співачки Злати Огневич не оцінило безліч глядачів. На співачку зараз обрушився потік критики, адже вона вибрала чоловіка, з яким менше взаємодіяла і не так сильно проявляла симпатію, як з іншими.

"Фінал романтичної історії стався: стало відомо ім'я переможця шоу «Холостячка-2»! Злата Огневич зробила вибір серцем і тепер готується вийти заміж:

Я щиро вірила, що зустріч справжню любов на проекті, і ось вона зі мною трапилася! Я знову закриваю очі і розчиняюся в моменті, коли сказала «так». Я люблю і готова кричати про це на весь світ», – сказано в підписі до кадру.

Користувачі висловлюють думку по-різному:

"Вийшов Діма, брав за руки, говорив про почуття, пристрасно поцілував – і досвідос. Вийшов Андрій, став далеко, руки висять, зачитав, що вивчив – і все я твоя; Нудотина, а не шоу в цей раз; Злата втратила велику кількість своїх шанувальників. Навіщо так поводитися?; Захоплюватися Дімою, ЗАТИСКАТИСЯ з ним скрізь і всюди і вибрати самого безвідповідального; Шоу, таке шоу....🤦♀️; Андрій був прав. Вона прийшла за піаром"»

Відзначимо, женихи влаштували для "Холостячки" Золотий неймовірно романтичні побачення в красивому куточку Африканського континенту – Тунісі. Але серце співачки йокнуло тільки один раз. Переможцем шоу" Холостячка 2 " став 32-річний підприємець з Києва Андрій Задворний.

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