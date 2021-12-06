В сети показали новую фотографию неизменного ведущего телепрограммы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова и его жены-красавицы Александры Кучеренко.
Как пишет Politeka.net, на странице "tv_zvezdy" в Instagram показали новую фотографию известного 38-летнего украинского журналиста Дмитрия Комарова, который является автором и ведущим тревел-шоу "Мир наизнанку", с его женой - обладательницей титула Мисс Украина 2016, украинской журналисткой, ведущей программы "Звездный спорт" Александрой Кучеренко, которая на 14 лет моложе Комарова.
"Телеведущий Дмитрий Комаров с супругой Сашей 🥰 Красивая пара?", - написали на странице.
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На фото Саша позировала в красивом черном платье. Образ девушка дополнила красивым макияжем, собранными в хвостик волосами и массивными серьгами. Комаров надел классический черный костюм. Супруги весело улыбались на камеру.
Напомним, что 38-летний Дмитрий Комаров и 24-летняя Александра Кучеренко тайно поженились после нескольких лет романа. Пара обвенчалась в 2019 году в городе Иерусалим, что в Израиле. Перед этим Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко тайно расписались в Киеве.
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