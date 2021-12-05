Відома співачка Слава Камінська, у якої конфлікт з екс-колегою по колективу «НеАнгели» Вікторією Смеюхою, наробила галасу новим фото в соціальній мережі.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Слава Камінська, яка після розпаду групи "НеАнгели" активно почала сольну кар'єру, поділилася цікавим кадром на своїй сторінці в Instagram.

«АбьюзАбьюзАбюзАбюзАбьюз© Coming soon..."- написала вона.

Як відомо, нещодавно колега Слави по групі Вікторія Смеюха звинуватила її в аб'юзе і булінгу. У свою чергу співачка спростовує звинувачення і зазначає, що просто не мовчить, а говорить в обличчя всі свої претензії.

На пост Слави Камінської активно відреагували в мережі.

"Дорослі люди, а поводяться" «" Рижуля, що ти знову задумала?", "Дитячий садок», «Хороший піар, дівчатка", " безглуздо так ...Віка напорола дурниць, здавалося, ви розумніші» на жаль", " може це хайп і після ви перестанете займатися дурницями знову будете разом співати і радувати своїх фанатів вихованих роками, а не Ось це все?» ,- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Камінська з " НеАнгелів "зачарувала виглядом в ефектному міні і панчохах:"Боже, яка Діва".

Як повідомляла Politeka, Камінська з " НеАнгелів "в блискучій сукні засяяла в новому образі:"Лобода, але краще".

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