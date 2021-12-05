Жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука, звезды шоу "Маска" и "Співають всі", Кристина Горняк показала стильные образы.

Как пишет Politeka.net, Кристина и Владимир Остапчук женились чуть более года назад. Недавно звездная пара праздновала годовщину свадьбы и теперь активно заняты строительством своего особняка под Киевом. Кристина, как и Владимир, ведет блог в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Кристина показала несколько платьев. На первом сторис жена звезды была в наряде горчичного цвета. На втором надела наряд из эко-кожи, на третьем - уже была в "невидимом" корсете. После этого Кристина появилась в пиджаке с вырезами на боках, а потом подчеркнула свою красоту голубым мини-платьем. Завершила примерку Кристина эффектным платьем цвета синий электрик.

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