Жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука, звезды шоу "Маска" и "Співають всі", Кристина Горняк показала стильные образы.
Как пишет Politeka.net, Кристина и Владимир Остапчук женились чуть более года назад. Недавно звездная пара праздновала годовщину свадьбы и теперь активно заняты строительством своего особняка под Киевом. Кристина, как и Владимир, ведет блог в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
В шоу "Маска" рассекретили Порося, под костюмом прятался не Поплавский: "Кто же тогда в Тигре?"
Внезапно оборвалась жизнь известного российского актера: раскрыта причина трагедии
Не стало известного украинского актера, в прошлом месяце отмечал день рождения: трагические детали
Новый запрет вводится в Украине: что перестанет быть бесплатным с 10 декабря
На новых сторис Кристина показала несколько платьев. На первом сторис жена звезды была в наряде горчичного цвета. На втором надела наряд из эко-кожи, на третьем - уже была в "невидимом" корсете. После этого Кристина появилась в пиджаке с вырезами на боках, а потом подчеркнула свою красоту голубым мини-платьем. Завершила примерку Кристина эффектным платьем цвета синий электрик.
Напомним, ведущий "Маски" Остапчук после скандальной вечеринки обратился к жене
А еще Politeka сообщала, что жена ведущего "Маски" Остапчука напросилась на комплименты в стильном образе
Также Politeka писала, что ведущий «Маски» Остапчук поймал жену в ванной за странным занятием