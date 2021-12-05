Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук поделился с поклонниками красивой фотографией со своей второй женой Кристиной Горняк.

Как пишет Politeka.net, известный 37-летний украинский теле- и радиоведущий, актер Владимир Остапчук, который был ведущим популярного шоу "Співають всі" и "Маска", чуть более года назад женился на частном нотариусе Кристине Горняк после 13 лет брака с первой женой Еленой Войченко.

В своем Instagram Остапчук часто делится фотографиями и видео с Кристиной Горняк. Пара выглядит очень счастливо.

"Благодарю каждый день 🙏", - написал Остапчук.

Ведущий "Маски" опубликовал фото, где Христина была в красивом платье на брительках, а он в черном классическом костюме.

Поклонники оценили фото пары и написали комментарии.

"Счастье вам 💌😘 ", "Очень красивые 😍❤️ интересно наблюдать за вами❤️ ", "Вы шикарны 😍😍😍 ", "Вы очень красивы, счастья вам! 😍❤️", "Какое красивое фото 😍", "Красотуны 😍 ", "Как это важно❤️".

Напомним, что недавно Владимир Остапчук попал в громкий скандал с вечеринкой в День памяти жертв голодоморов. Он стал ведущим на дне рождении блогера Александра Залиска, которое назвал "голодной тусой". Через несколько дней скончался директор Дома ученых, где проходила вечеринка. Все блоггеры и Остапчук извинились за это, а Залиско даже попал в больницу из-за нервов.

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