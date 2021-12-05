Певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя после душа, изумив кадрами в сторис Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая стала популярной отечественной певицей. Недавно звезда участвовала в шоу "Танці з зірками", где вошла в топ пять пар проекта. За время проекта Зарицкая скинула 20 кг, а после шоу Александра подтвердила, что для нее Юрий Мешков намного больше значит, чем просто партнер по "танцях". Недавно пара снялась совместно в клипе, а теперь певица с группой KAZKA собралась в гастроли по США вместе с Тиной Кароль. Не забывает Зарицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых кадрах Александра была в халатике после душа. Зарицкая смотрела в камеру, показывая свою красоту, а после зазвучала музыка. Певица после этого показал, какой вид из ее окна на горы и бассейн. Получилось очень эффектно и интересно.

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