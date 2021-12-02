Украинская певица Александра Зарицкая, которая является солисткой группы KAZKA, а недавно участвовала в шоу «Танці з зірками» и «Маска», похвасталась кадрами с отдыха.
Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая является успешной артисткой и фронвуменом группы KAZKA. В последнем сезоне "Танців з зірками" певица вошла в топ 5 пар.
За период участия в проекте Александра Зарицкая сбросила 20 килограммов. Как объяснила артистка, танцы отнимают много сил и энергии, поэтому участие в проекте сильно сказалось на ее фигуре.
Во время отдыха артистка похвасталась похудевшей фигурой.
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Александра Зарицкая похвасталась снимком, на котором запечатлена в белом сдельном купальнике и бандане. Певица стояла в бушующих морских волнах.
Также певица похвасталась пейзажем курорта, где отдыхает.
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