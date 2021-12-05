Популярна телеведуча Катя Осадча, яка веде програму "Світське життя", показала кадри з подорожі в пустелі з Юлією Саніною.

Як передає Politeka.net, Катя Осадча прославилася як українська телеведуча. Вона веде авторську програму "Світське життя", де розкриває факти про зірок шоу-бізнесу.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно Катя Осадча вирушила в пустелю в Абу-Дабі. Там вона записувала сюжет для нового випуску "Світське життя". На кадрах Катя Осадча позує разом з Юлією Саніною та її родиною.

"Яскрава подорож по пустелі з "The Hardkiss" сьогодні в "Світському житті"

Вмикайте "1+1" о 18:30 Чекаю ваших вражень під постом", — розповівши Катя Осадча.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Чекаємо", "Дуже кльові", "Гарне фото", "Вже чекаю, ви така красива!", "Катя прекрасна, спасибі за позитив!", "Як вам не соромно, залишати вдома крихітну дитину, щоб попертися в пустелю покататися на верблюдах 😮 Я вам відкрию секрет Мішина, Слава Камінська, Саніна живуть в Києві! Щоб взяти у них "супер ексклюзивне інтерв'ю" необов'язково переться аж Дубаї😂 Ах, та все забуваю, що ви "героїня", а я типу заздрю".

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