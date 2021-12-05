Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка и участница шоу «Танці з зірками» Ольга Харлан рассказала, какой из эфиров был для нее самым трудным.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм девушка опубликовала фото со своим партнером Дмитрием Дикусаром и поделилась своими впечатлениями.

«Некоторые говорят, что первый эфир самый легкий, так как участник еще не знает на сколько тяжело будет потом. От себя могу сказать, что для меня первый эфир был сааамым тяжелым. И я конечно же не про физическую нагрузку, я про волнение! Даже не смотря на то, что у меня их было 13, все равно придерживаюсь того же мнения», - призналась Харлан.

По ее словам, она паниковала, потому что ей предстояло выйти на паркет впервые. Ольга Харлан призналась, что была не очень уверенна в себе, но Дикусар вселил в нее спокойствие.

«Идея первого танца - это заявка о себе. Спасибо Лене за идею этого номера, что дала мне легенький пинок под пятую точку и понимание, что я тут для того чтобы показать, что я могу быть еще и такой», - добавила спортсменка.

Напомним, что Харлан честно рассказала об отношениях с тренером: «Мы его боялись…».

Также Politeka сообщала, что Харлан призналась, как закрутила роман с мужчиной, будучи замужем.

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