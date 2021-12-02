Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка та учасниця шоу «Танці з зірками» Ольга Харлан дала відверте інтерв'ю, в якому розкрила багато подробиць зі свого особистого і професійного життя.

Як пише Politeka.net, інтерв'ю вийшло на youtube-каналі DOROTYE (щоб подивитися відео – гортайте до кінця).

"Коли я готувала цей випуск і перечитувала розшифровку нашої з Олею розмови, я ревіла захлинаючись...це історія успіху-не побоюся цього слова-великої української спортсменки! Про проблеми з ментальним здоров'ям. І чому не могла відмовитися від участі в останній Олімпіаді. Про допінги, харасмент у спорті та ідеологічну роботу, яка проводиться серед спортсменів", - анонсувала інтерв'ю телеведуча.

Харлан зізналася, що на першу Олімпіаду українська команда їхала, не будучи фаворитами. Крім цього, вони були наймолодшою командою на змаганнях. За словами спортсменки, їх підготовка до Олімпіади була пекельною.

"Перша моя Олімпіада була, коли мені було 17. Коли їхали туди, ми взагалі не думали, що переможемо. Було дуже важко з тренером. Ми його боялися як вогню. Він був дуже різкий і вимогливий", - зазначила Ольга Харлан.

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