Спортсменка вирішила нічого не приховувати

Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка та учасниця шоу "Танці з зірками» Ольга Харлан розповіла, чи ревнував її наречений до Дмитра Дікусара.



Ольга Харлан після першого шлюбу з українським шаблістом Дмитром Бойко будує стосунки з італійським шпажистом Луїджі Самеле, пише Politeka.net.

Нещодавно спортменка взяла участь у шоу "Танці з зірками", де разом з Дмитром Дікусаром посіла друге місце.

У новому інтерв'ю на Ютуб-каналі DOROTYE фехтувальниця розповіла, чи ревнував її коханий до відомого українського танцюриста.

"Трошки йому хвилююче, звичайно, але я його всіляко заспокоюю, кажу, що це танці, все-таки це гра", - зізналася Ольга Харлан.

За словами спортсменки, сцен ревнощів від Луїджі не було, але були інші ситуації, коли, наприклад, вона не відповіла на повідомлення, коханий нервував.

"Він помічав дрібні речі, як, наприклад, я написала через півтори години, а не годину, як я обіцяла", - розповіла Ольга Харлан.

Також вона додала, що для коханого період шоу виявився дуже складним, адже він не бачив кохану наживо, а дивився, як вона показувала пристрасні танці з іншим красивим чоловіком.

"Складно, я його розумію, і всіляко намагаюся згладити це все", - поділилася чемпіонка.

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