Известный артист и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал, как обходится с мамой, которую перевез в Киев.

Как передает Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским артистом и телеведущим. Он прославился благодаря своему участию на "Фабрика зірок 2", где одержал победу. После этого он участвовал несколько лет в коллективе "ДиО Фильмы". В 2019-ом году артист начал сольную карьеру. Также он является мужем Нади Дорофеевой.

Так, на этот раз артист опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Владимир Дантес сидит на кухне у своей мамы Марии Алексеевны. В какой-то момент он начинает резко кричать и просить еды.

"Мам! Давай есть", — пошутил Владимир Дантес.

"Приехал сыночек воспитанный", — прокомментировал артист.

Напомним, что Владимир Дантес перевез свою маму Марию Алексеевну из Харькова в Киев в конце 2020-го года. Теперь она живет недалеко от артистов.

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