Легендарная артистка София Ротару на "Песне года" пожаловалась известной певице и подруге Ларисой Долиной.

Как передает Politeka.net, София Ротару является легендарной артисткой. Как известно, у неё есть единственный сын - Руслан Евдокименко. Он известен как музыкальный продюсер. Также у него есть дети - Соня и Анатолий.

Так, на этот раз стало известно, что София Ротару за кулисами концерта "Песня года" пожаловалась Ларисе Долиной. Певица встретила свою коллегу, с которой давно не виделась. На кадрах София Ротару отчетливо повторила несколько раз, что ей "тяжело", пока на них не нацелились камеры.

"Очень тяжело...Ой, нас снимают", — замечает камеры София Ротару.

"Соня, мы так редко видимся раз в год на "Песне года" только. Безобразие, так далеко друг от друга живем...Я очень скучаю", — высказалась Лариса Долина.

Напомним, что ранее появлялись слухи о том, что у Софии Ротару болезнь Паркинсона. Пользователи разглядели у нее тремор рук во время частной вечеринки в Берлине, кадры с которой просочились в Сеть.

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