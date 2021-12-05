Популярная певица Тина Кароль, которая сменила имидж ради популярности своих новых клипов, теперь часто экспериментирует с нарядами во время модных фотосессий.
Тина Кароль решила представить кадры из новой фотосессии, ради которой она примерила сразу два трендовых платья (черное и белое). Причем артистка выбрала также и привычный макияж с акцентом на красные губы.
Стоит отметить, что минимальная длина платья сделала акцент именно на ногах Кароль, которая в черных капроновых колготках позировала, всячески изгибаясь на камеру.
«Ты помнишь, что ты – сама себе праздник? Подтверди эту аксиому и в этом Новом году! Бомбезная новая коллекция, я в восторге от нее! Будь прекрасна и очаруй всех, пусть завидуют твоим ножкам! Увидимся в очереди» - пишет Кароль
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Поклонники поддержали:
«Мур, мур, фур! это же красотище , да! ставь лайк мне ..... жадно жду; Тина Григорьевна, не хотите заключить со мной брак по интернету? 😩😍; какая красота 😍🔥; Кайф 🔥; Люблю ❤️; Как можно совмещать в себе столько прекрасного 😮💨; мама-кошка❤️🔥; Тина- чёрная королева или белая королева?или как сказал Дан: «черно-белая королева» 😏; Настоящий диамант; Огонь 🔥».
Ранее певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Тина Кароль позирует на камеру в необычном наряде.
На ней короткий топ бежевого цвета, который подчеркивает идеальную фигуру певицы и широкие джинсы голубого цвета. Свой образ Тина Кароль дополнила меховыми кроссовками коричневого цвета.
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