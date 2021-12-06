Вагітна дружина переможця вокальних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванна, яка от-от має народити, розповіла про їхнє одруження.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram 23-річна наречена 19-річного переможця шоу "Голос країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина розповіла про їхнє одруження. Як відомо, пропозицію руки та серця Роман зробив Іванні ще на початку цього року, згодом пара вирішила розповісти, що вони готують стати батьками.

Раніше у сторіс Іванна розповідала, що їм ніяк не вдавалося офіційно оформити стосунки і хвилювалася, що вони не встигнуть цього зробити до народження дочки. Однак нещодавно дівчина показала шанувальникам фото свідоцтва про реєстрацію шлюбу, поділившись радісною новиною.

Шанувальники попросили Іванну опублікувати фото із РАЦСу, однак дівчина зізналася, шо вони не фотографувалися.

"Ні! Ми прийшли і навіть уявити собі не могли, що нас розпишуть за 15 хв) Але у нас залишилися хороші позитивні емоції, яка залишаться з нами на довго в пам’яті", - зізналася Іванка.

Рaніше Politeka писала, що 19-річний переможець "Голосу країни" одружився: як виглядає обраниця, якій скоро народжувати.

Нагадаємо, що вагітна дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина різко відповіла на звинувачення: "Просто фу".

A ще Politeka повідомляла, що вагітна дівчина переможця "Голосу країни" розповіла про свої муки: "Вимотала мене".