Оля Полякова, Потап, Вєрка Сердючка та інші зірки похвалилися образами в головних уборах, здивувавши українців виглядом.
Як пише Politeka.net, на сторінці" Життя відомих людей " з'явилася добірка українських зірок, які люблять головні убори і зробили їх навіть родзинкою свого образу. На фотографіях були Оля Полякова, Дмитро Монатік, Потап( Олексій Потапенко), Позитив (Олексій Завгородній), Дзідзьо (Михайло Хома), Вєрка Сердючка (Андрій Данилко), а замкнула добірку Ірина Білик.
Як не дивно, в публікації не знайшлося місця Каті Осадчій, що відразу помітила фанатка в коментарях:
"А як же Катя Осадча?)".
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"Хто із зірок обожнює головні убори і навіть зробив їх родзинкою свого образу?", - було написано під публікацією.
Фолловери, включаючи Ірину Монатік, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Іра краще за всіх"," Монатік чудовий, відразу приходить в голову:" метр з капелюхом", і в цьому є свій маркетинг)", "побачив Сердючку, відразу поставив клас".
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