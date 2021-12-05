Оля Полякова, Потап, Вєрка Сердючка та інші зірки похвалилися образами в головних уборах, здивувавши українців виглядом.

Як пише Politeka.net, на сторінці" Життя відомих людей " з'явилася добірка українських зірок, які люблять головні убори і зробили їх навіть родзинкою свого образу. На фотографіях були Оля Полякова, Дмитро Монатік, Потап( Олексій Потапенко), Позитив (Олексій Завгородній), Дзідзьо (Михайло Хома), Вєрка Сердючка (Андрій Данилко), а замкнула добірку Ірина Білик.

Як не дивно, в публікації не знайшлося місця Каті Осадчій, що відразу помітила фанатка в коментарях:

"А як же Катя Осадча?)".

"Хто із зірок обожнює головні убори і навіть зробив їх родзинкою свого образу?", - було написано під публікацією.

Фолловери, включаючи Ірину Монатік, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Іра краще за всіх"," Монатік чудовий, відразу приходить в голову:" метр з капелюхом", і в цьому є свій маркетинг)", "побачив Сердючку, відразу поставив клас".

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