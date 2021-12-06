Певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, которая похудела на 20 кг во время участия в шоу "Танці з зірками", показала, как проводит время на курорте.
Как пишет Politeka.net, Зарицкая сейчас отдыхает на курорте и поделилась фото в Инстаграм, как там проводит время.
На фото Александра позировала в купальнике и очках, стоя возле воды. Певица улыбалась, впечатляя фигурой.
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Я тоже очень скоро с ним встречусь. Наслаждаюсь в последние дни отдыха, чтобы ворваться в декабрь", - написала Александра под фото.
Леся Никитюк прокомментировала фото: "Красивая".
Дмитрий Дикусар и украинцы поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:
"На фото даже не узнать. Огонь и море", "Саша, выглядишь просто огонь", "Солнце наше", "Ты так похудала, ты невероятная", "Я вроде бабочка - белая-белая", "Класс, интересно, кто фотограф", "Море - это всегда круто".
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