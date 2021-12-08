Юная участница "Україна має талант" Анастасия Прилуцкая поразила всех на сцене "Україна має талант" своим пением и настроением.
Как сообщает Politeka.net, 15-летняя девушка Анастасия Прилуцкая, которая называет себя Голубкой, вышла на сцену конкурса босиком и поразила всю страну не только своим талантом, но и удивительным оптимизмом и искренностью. Видео с ее выступлением опубликовали в ютуб (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
В ходе общения с судьями Настя рассказала о своей песне: "Это песня о юной девочке, которая уже не маленькая, но еще и не взрослая". На этом моменте участницу перебил Сергей Притула. "Подождите, я уже где-то это слышал. Это же Бритни Спирс", - говорит он и напевает слова из песни американской поп-звезды. Однако, по улыбке понятно, что он шутит.
Надо сказать, что выступление Насти и ее поведение на сцене просто поразило и зрителей в зале, и судей, и пользователей сети. В комментариях под видео на ютуб украинцы начали писать много добрый слов на адрес Прилуцкой.
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"Сказочная девочка! Сколько нежности, любви, доброты! Желаю Голубке самого наилучшего!", "Настя, ты умничка. Под эту песню было бы классно снять мультфильм. И тебя надо попробовать писать песни для детей и мультиков", "Уже вижу её в прямых эфирах, просто великолепная", "О боги! Какая же ты красавица, умница! Хрустальный голос. Больше бы такой молодёжи, доброй, чистой, светлой! Счастья тебе, милая Настя!", "Такие невероятно позитивные и светлые люди как Настя украшают нашу планету Земля! Побольше таких цветов, поющих Голубок, счастливых и радостных людей! Будь счастлива, Настенька!", - пишут в комментариях.
Напомним, Притула, Кот и Мишина резко оборвали выступление участника "Україна має талант": "Мы не готовы слушать...".
Как сообщала Politeka, Участник "Україна має талант" на пилоне "заставил" Мишину открыть рот от удивления: "Это нереально".
Также Politeka писала, что Босая художница на "Україна має талант" поразила придирчивых Притулу и Кота: "Я такого в жизни не видел".