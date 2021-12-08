Юная участница "Україна має талант" Анастасия Прилуцкая поразила всех на сцене "Україна має талант" своим пением и настроением.

Как сообщает Politeka.net, 15-летняя девушка Анастасия Прилуцкая, которая называет себя Голубкой, вышла на сцену конкурса босиком и поразила всю страну не только своим талантом, но и удивительным оптимизмом и искренностью. Видео с ее выступлением опубликовали в ютуб (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В ходе общения с судьями Настя рассказала о своей песне: "Это песня о юной девочке, которая уже не маленькая, но еще и не взрослая". На этом моменте участницу перебил Сергей Притула. "Подождите, я уже где-то это слышал. Это же Бритни Спирс", - говорит он и напевает слова из песни американской поп-звезды. Однако, по улыбке понятно, что он шутит.

Надо сказать, что выступление Насти и ее поведение на сцене просто поразило и зрителей в зале, и судей, и пользователей сети. В комментариях под видео на ютуб украинцы начали писать много добрый слов на адрес Прилуцкой.

"Сказочная девочка! Сколько нежности, любви, доброты! Желаю Голубке самого наилучшего!", "Настя, ты умничка. Под эту песню было бы классно снять мультфильм. И тебя надо попробовать писать песни для детей и мультиков", "Уже вижу её в прямых эфирах, просто великолепная", "О боги! Какая же ты красавица, умница! Хрустальный голос. Больше бы такой молодёжи, доброй, чистой, светлой! Счастья тебе, милая Настя!", "Такие невероятно позитивные и светлые люди как Настя украшают нашу планету Земля! Побольше таких цветов, поющих Голубок, счастливых и радостных людей! Будь счастлива, Настенька!", - пишут в комментариях.

Напомним, Притула, Кот и Мишина резко оборвали выступление участника "Україна має талант": "Мы не готовы слушать...".

Как сообщала Politeka, Участник "Україна має талант" на пилоне "заставил" Мишину открыть рот от удивления: "Это нереально".

Также Politeka писала, что Босая художница на "Україна має талант" поразила придирчивых Притулу и Кота: "Я такого в жизни не видел".