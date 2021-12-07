Знаменитый танцор украинского происхождения и судья шоу «Танці з зірками» Макс Чмерковский показал еще один свой талант на редких кадрах с бабушкой и младшим братом.

Как пишет Politeka.net, хореограф поделился милым семейным видео на своей странице в Инстаграм. В свое время Чмерковский стал героем самого первого сезона шоу «Холостяк» в Украине. Однако с тех пор танцор давно покинул родину и перебрался жить в США.

Вернулся Чмерковский только в этом году – для того, чтобы принять участие в съемках нового сезона «Танців з зірками», где он стал судьей.

В новом посте танцор решил раскрыть себя с новой стороны. На кадрах он появился со своей бабушкой и младшим братом, Валентином. Сейчас в США живут и они, однако, собираясь всем вместе, не могут не ностальгировать по родине.

На кадрах можно увидеть, как Чмерковский и его родные поют песни об Одессе.

«Две минуты с нашей бабушкой и сразу становится понятно откуда у нас этот Чмерковский «sauce». Можно забрать девочку из Одессы, но не Одессу из девочки! Да, память уходит, но какие-то воспоминания находятся так глубоко, что я надеюсь «петь» с бабушкой ещё очень долго», - заявил Чмерковский.

Судя по певческим талантам Чмерковского и его бабушки, танцор вполне мог бы принять участие в песенном шоу в стиле «Голосу країни».

Поклонники танцора не смогли пройти мимо нового поста.

«Здорово! До слез! Круто, когда наши бабушки с нами. Низкий поклон», «Одесситы даже в Бруклине одесситы», «Такая приятная ностальгия смотреть на Макса. Все смотрели холостяка», «Ох и бабушка!!!», «Бабуля огонь дай бог ей здоровья и таки да если родился в Одессе то это в крови», - пишут люди.

Напомним, Чмерковский из «Танців з зірками» вернулся в США, показав важную для себя женщину.

Как сообщала Politeka, Чмерковский после "Танців з зірками" и "Холостяка" признался, за что ему стыдно.

Также Politeka писала, что Чмерковский из "Танців з зірками" показал, как проводил время в Украине вдали от жены и сына.