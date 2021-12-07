Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская, которая недавно впечатлила моложавым видом перед съемками, решила рассказать о проблемах младшей дочери в специальном интервью.

Как оказалось, младшую дочь звезды сильно травили в школе, издевались над ней только из-за того, что ее мама – известная артистка Украины. Об этом украинская актриса Ольга Сумская рассказала в эфире канала Live.

По словам Ольги, младшая дочь Анна Борисюк во время учебы в школе подвергалась буллингу. Причем после того, как артистка узнала об этом, было уже поздно – после окончания школы.

«Была просто шокирована, каким издевательствам подвергали ребенка из-за того, что это дочь известного человека. Аня мне ничего не говорила – я только могла догадываться, но настолько глубоко и унизительно все это происходило», – призналась актриса.

Причем предпринимать по этому поводу Сумская ничего не стала, поскольку муж посоветовал не вмешиваться.

"А что ты сделаешь? Куда будешь идти? Это действительно надо отпустить и идти своей дорогой, не вспоминая, потому что у меня все это тоже было» - сказала Ольга и добавила, что может если бы она и узнала вовремя и не сомневалась, то надо было сразу помешать всему.

Отметим, что Ольга Сумская является Заслуженной и Народной артисткой Украины. Свою карьеру звезда начала в далеком в 1988 году после окончания института.

Известно, что Ольга и ее сестра Наталья родились в семье актеров. Обе дочки пошли по стопам своих родителей. Звездную династию продолжила и дочка Ольги Сумской Тоня Паперная. Сейчас она строит свою карьеру в России, где вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча.

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