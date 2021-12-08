Рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала о своем первом поцелуе и свиданиях со своим парнем Денисом, поделившись в сторис Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona стала популярной украинской исполнительницей. У артистки есть три альбома и несколько синглов. Также рэп-исполнительница записывала совместные песни с Джамалой и несколькими другими артистами. Звезда встречается с парнем по имени Денис, который снимает ТикТоки и тоже исполняет рэп под псевдонимом YOXDEN. Сейчас рэперы съехались и живут вместе. На новых сторис Alyona Alyona рассказала о первом поцелуе и свиданиях с Денисом.

"Я кстати этим туманным вечером варю борщ и вспомнила наш с Денисом первый поцелуй. Как это было, какие были ощущения, как я ездила в Египет на неделю, как вернулась, как мы встретились и что я чувствовала. На самом деле, я очень счастлива, что жизнь дает возможности ощущать такие чувства, и иметь такие жизненные моменты, которые запоминаются на всю жизнь", - рассказала артистка.

"Вспомнила первый поцелуй с парнем. Но что же было перед поцелуем? Первые встречи", - написала под сторисами звезда.

Также звезда рассказала о свиданиях с Денисом.

"Пока у меня этот борщ доваривается. Хочу рассказать о нашем таком канфетно-цветочном периоде, когда после первой встречи мы прямо пять дней подряд встречались каждый вечер. А потом я поехала, а потом, когда вернулась, буквально через несколько дней, расскажу вам завтра", - сказала артистка.

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